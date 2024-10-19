Силы Обороны откинули врага в Кругляковке — Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Силы Обороны откинули врага в Кругляковке.

"Враг продвинулся возле Клещиевки, Максимилиановки и Угледара", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября Украина вывела свои войска из разрушенного россиянами Угледара Донецкой области Битва за этот город длилась почти 2 года.

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