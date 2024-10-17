Залужний вперше прокоментував План перемоги Зеленського

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше прокоментував План перемоги, який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді 16 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал.

Так, Залужний назвав його "абсолютно логічним і правильним", зазначивши, що він стосується не лише України, а й інших зацікавлених у завершенні війни країн.

"Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не лише для України. Так, звісно, і Україна має чітко слідкувати плану", - зазначив ексголовнокомандувач ЗСУ.

Також Валерій Залужний прокоментував прогнози щодо дати завершення війни в Україні: "Не слухайте жодних бродячих експертів. Не може бути у війні жодних прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це".

Нагадаємо, раніше Залужний зробив заяву про зниження призовного віку в Україні. Ексголовнокомандувач не підтримує таку ініціативу.

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