Чи закінчиться війна 2025 року?: Портников дав похмурий прогноз

Політичне рішення у війні Росії проти України неможливе. До закінчення війни може привести лише відсутність потенціалу для її продовження.

Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив у розмові з головою правління Громадянської мережі "Опора" Ольгою Айвазовською.

Портников прокоментував заяви представників української влади про можливість закінчення війни не пізніше 2025 року завдяки реалізації Плану перемоги.

"Я не бачу ніяких підстав для того, щоб ми взагалі говорили про можливість політичного рішення російсько-української війни. Немає політичного рішення: Росія хоче знищити українську державність, а українці хочуть, щоб українська державність залишилася. Що цікаво, в ідеї, що українська державність має залишитись, всі українці єдині – і ті, про кого говорили, що в класичній українській свідомості, і ті, у кого вона проросійська. Вони все одно не хотіли, що тут була Росія. Вони хотіли, щоб тут була дружня Україна. І там (у Росії – ред.) є єдність – розуміння, що це "історичні російські землі", що без їхнього "повернення" Росія не буде великою державою. Дві єдності. Відсутність рішення", – пояснив публіцист.

Він висловив думку, що до закінчення війни може призвести "відсутність потенціалу її продовження".

"Буде це завершення потенціалу для продовження війни – війна закінчиться 25-го року. Не буде – буде продовжуватися", – додав Портников.

"Можуть бути політичні обставини: вибори в Сполучених Штатах, зусилля нової адміністрації в той чи інший бік, які можуть змінити цю ситуацію. Але я не бачу, наскільки. Я допускаю, що ми повернемося до цієї розмови в жовтні 2028 року перед новими американськими президентськими виборами", – зауважив журналіст.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитися вже 2025 року, якщо вже зараз почати рухатися Планом перемоги.

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