Щоб деруни були пухкими та не потемніли: секрети приготування

Як приготувати деруни, які не потемніють та будуть пухкими: які інгредієнти додати

Картопляні деруни — одна з найпопулярніших серед українців страва, яку готують за різноманітними рецептами.

Не завжди деруни виходять пухкими та золотистого кольору. Тому господині шукають інгредієнт, який зробить деруни пухкими. Що стосується темного кольору, він, звичайно, не робить деруни менш смачними, але, якщо позбутися його не складно, чому б ні.

Щоб деруни були пухкими та пишними

Досвідчені кухарі пропонують додавати до тіста крохмаль, а ще слідувати наступним порадам.

Вибирати для приготування тверду, крохмалисту картоплю

Смажити деруни одразу після натирання картоплі.

Картоплю не натирати, а подрібнити на м'ясорубці, чи взагалі блендером.

Щоб деруни були як оладки, додати до суміші, яку приготували для картопляників 1-2 столові ложки крохмалю.

Для тіста достатньо 2-3 столові ложки борошна, щоб вони не були "гумовими".

Смажити деруни необхідно на добре розігрітій сковорідці.

Щоб деруни не потемніли

Існує декілька лайфгаків, які допоможуть зберегти деруни красивими. Один з них — це додати цибулинний сік, кисломолочні продукти та соду

1. Рецепт дерунів, які не потемніють

Інгредієнти:

Картопля - 5 шт.

Цибуля - 1 шт.

Яйця - 1 шт.

Сода, гашена оцтом - 1 ч. л

Борошно - 2 ст.л

Сметана - 1 ст. л

Приготування:

Картоплю натерти на дрібній тертці.

Додайте подрібнену цибулю.

Вбийте яйце.

Додайте одну столову ложку сметани та одну чайну ложку гашеної соди.

Ретельно перемішайте і додавайте борошно, тісто повинно нагадувати за консистенцією густу сметану.

Посоліть та поперчіть.

Тісто викладайте в розігріту сковороду ложкою, обсмажуйте картопляні оладки на середньому вогні близько 7 хвилин з кожної зі сторін.

Щоб приготувати деруни, які не потемніють, можна додати трохи лимонного соку.

2. Рецепт дерунів, які не потемніють

Інгредієнти

Картопля — пів кіло.

Борошно — одна ст..л.

Яйце - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Сік лимона — одна чайна ложка

Сіль, чорний перець на смак.

Приготування:

Картоплю почистити та натерти на дрібній терці або подрібнити на м'ясорубці.

Масу відправити в друшляк, віджати та додати лимонний сік, перемішати.

Додати подрібнену цибулю, борошно, яйце, сіль та перець. Знову ретельно перемішати. .

Після цього прогріваємо сковорідку, вливаємо олію та викладаємо масу за допомогою ложки.

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