Зеленський відповів, чи буде другий Саміт миру, якщо партнери не підтримають План перемоги

За словами президента, без підтримки Плану перемоги з боку партнерів позиції України на другому Саміті миру будуть набагато слабшими.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава готуватиме другий Саміт миру, навіть якщо партнери не підтримають План перемоги.

Про це глава держави сказав на пресконференції у Брюсселі.

Зеленський прокоментував, чи без виконання Плану перемоги, зокрема запрошення до НАТО, неможливо буде провести другий Саміт миру:

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"Це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоби на другому Саміті миру, окрім документа, який підготовано по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія. На мою думку, Україна має бути там сильною. А що буде, якщо не дадуть (якщо партнери не підтримають План миру – рад.)? Ми все одно будемо боротися, і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але будемо готувати другий саміт. Це різні речі", – пояснив президент.

Однак у такому разі, зазначив Зеленський, позиції України на другому Саміті миру будуть набагато слабшими.

Нагадаємо, 9 жовтня президент України оголосив, що у листопаді 2024 року буде готовий текст Формули миру, і що триває підготовка до другого Саміту миру.

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