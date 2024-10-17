Зеленський озвучив, що буде в разі непідтримання партнерами Плану перемоги

Якщо план не знайде підтримки з боку партнерів, "це буде такий привілей від світу для Росії", зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив – якщо партнери держави не підтримають План перемоги, "нам буде дуже складно".

Про це глава держави сказав на пресконференції у Брюсселі.

"Передусім План перемоги – це документ, який посилює Україну, дає можливість Україні бути сильною, і це не тільки поле бою", – зазначив президент.

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Він уточнив, що серед іншого йдеться і про посилення бійців, і про запрошення держави до НАТО.

"Що буде, якщо наші партнери не нададуть нам пункти, або не підтримають План? В Плані є і зброя, і посилення, invitation (запрошення до НАТО – ред.), також є економічне посилення. І якщо не дадуть – нам буде дуже складно. І це буде такий привілей від світу для Росії. Слабкість України – це сила для Росії. Думаю, це буде великою помилкою", – наголосив Зеленський.

"Наприклад, пакет стримування, пакет далекобійної зброї – ми можемо мати все це превентивно. Тобто це ще не членство в НАТО, це invitation, але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці. А також – зі зброєю, з пакетом ракет. Перед тим, як застосовувати цей пакет, завжди є можливість дати сигнал, що давайте зупинимо війну. Якщо ви не хочете її зупиняти, значить у нас є сила, якою ми спроможні вас зупинити", – розповів президент.

Нагадаємо, 16 жовтня Зеленський представив План перемоги з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Серед пунктів – геополітичний, два військові, економічний та безпековий.

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