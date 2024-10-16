План перемоги Зеленського: як відреагував світ

Як відреагували світові лідери на План перемоги Володимира Зеленського, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 16 жовтня і представив План перемоги. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків:

пункт перший – геополітичний,

пункти другий і третій – військові,

пункт четвертий – економічний,

пункт п’ятий – безпековий.

Пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку.

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У таємних додатках Плану перемоги України йдеться про можливість ударів по території Росії. Також зазначається, яка зброя для цього потрібна.

Як відреагували світові лідери на План перемоги Зеленського, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Марк Рютте: "Є багато моментів, в яких треба розібратися"

НАТО поки не може підтримати План перемоги Володимира Зеленського, оскільки є багато моментів, в яких треба розібратися. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції у середу, 16 жовтня.

Рютте зазначив, що План буде розглянутий за зачиненими дверима з союзниками, і можуть бути різні думки щодо його деталей. Водночас він підкреслив, що НАТО твердо підтримує Україну. Також назвав План потужним сигналом від президента України.

Жозеп Боррель: "Не треба вагатися"

Україна потребує потужніших безпекових гарантій, заявив високий представник ЄС із закордонних питань Жозеп Боррель, коментуючи "план перемоги" України, озвучений президентом Володимиром Зеленським.

"Дочекаймося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС і його обговорення. Так, маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І, як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою", – зазначив Боррель у коментарі Радіо Свобода в Брюсселі.

За словами головного дипломата ЄС, європейці мають зрозуміти, що "ми забагато вагалися в минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність Україні".

"Тепер нам не треба вагатися. Не можемо допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна, що триває роками. Як я зауважив, єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти на полі бою. Іншого шляху немає", – резюмував він.

Роберт Фіцо: "Київ втратить території"

На Україну чекає угода, подібна до мюнхенської 1938 року, внаслідок чого країна втратить свої території та стане жертвою великих держав. Таку думку висловив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на засіданні комітету з європейських справ парламенту.

"Мир з Росією укладуть Україна та Сполучені Штати. І я боюся, що Україна стане жертвою, так само. як ми стали жертвами Мюнхенської угоди. Це те, що я думаю", – сказав Фіцо.

Юліан Рьопке: "Без слів"

Аналітик і журналіст німецького видання BILD Юліан Рьопке розкритикував План перемоги, представлений президентом Зеленським сьогодні у Верховній Раді.

"Вступу до НАТО не буде, дозволу на удари вглиб РФ західною зброєю не буде, спільного ППО проти російської авіації не буде. А про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів", – написав Рьопке на своїй сторінці в X (Twitter).

За словами аналітика, реалізація кожного пункту плану уже була відкинута західними партнерами

"План не містить жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою", – вважає Рьопке.

Як відреагували у Кремлі

Речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що План перемоги Зеленського підштовхує НАТО до прямої війни з Росією.

"Володимир Зеленський своїм "Планом перемоги" лише підштовхує НАТО до прямого конфлікту з Росією і продовжує наполягати на отриманні права удару по території Росії", – істерично заявила Захарова.

Речниця зовнішньополітичного відомства РФ назвала представлений Зеленським план перемоги “планом катастрофи” для України та українського народу, не уточнивши при цьому, яку саме “катастрофу” готує українцям Кремль у зв’язку із цим планом.

Що кажуть у США

Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тривають переговори про наближення до вступу. Про це заявила постійна представниця США при НАТО, пані посол Джуліанна Сміт.

"Я думаю, що позиція НАТО щодо цього (запрошення – ред.) була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом Альянсу", – заявила вона.

Проте Сміт наголосила, що Альянс не говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі.

"Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього Альянсу", – резюмувала Сміт.

Чи вигідне США запрошення України до НАТО: думка експерта

У першому пункті Плану перермоги йдеться про вступ України до НАТО. У звязку з цим політичний експерт Андрій Городницький повідомив, чи вигідне США запрошення України до НАТО.

На думку експерта, Сполученим Штатам невигідне запрошення України до НАТО.

"Перший пункт Плану перемоги про запрошення до НАТО виглядає нереалістично", – заявив політичний експерт.

Нагадаємо, в середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. В першому пункті плану йдеться про вступ України до НАТО.

План перемоги від Зеленського: вступ до НАТО та посилення обороноздатності

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