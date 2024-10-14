Що передбачає "план перемоги" Зеленського: нові деталі від ОП

Зокрема, йдеться про запит на додаткові ракети великої дальності та дозвіл застосовувати їх по військових цілях у глибині Росії.

"План перемоги" України – детальна стратегія, яка охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для примушування Росії припинити війну.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів виданню The Wall Street Journal.

До військових кроків, передбачених "планом перемоги", входить запит на додаткові ракети великої дальності, відомі як ATACMS і Storm Shadow, дозвіл застосовувати їх по військових цілях у глибині Росії.

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"Подоляк сказав, що це може змінити розрахунок Путіна шляхом посилення внутрішнього тиску, а також послаблення передових сил Росії", – зазначається у статті.

Як зазначив радник керівника президентського офісу, без додаткової підтримки України, війна може затягнутися на роки. За його словами, це зрештою призведе до розмивання глобального становища західних країн. Примус України до мирних перемовин зі слабкої позиції не звершить війну, натомість спонукає президента Росії Володимира Путіна продовжувати йди до своєї мети – повного контролю над Україною.

До слова, напередодні Подоляк анонсував, що найближчими днями українців буде ознайомлено із планом примусу Росії до миру.

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