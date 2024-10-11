План перемоги: Зеленський представив його чотирьом європейським лідерам

Будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, зазначив президент.

У Німеччині, а також у Британії, Франціїта Італії президент України Володимир Зеленський представив лідерам Європи План перемоги.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні до українців наприкінці 961-го дня війни.

"І в Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем’єр-міністру Стармеру, Президенту Макрону, главі уряду Італії Мелоні, і сьогодні – у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру – геополітичні, військові, економічні", – зазначив він.

Президент розповів, що буде новий оборонний пакет для України від Німеччини. Він подякував особливо за допомогу системами ППО – у цьому Німеччина безумовний лідер підтримки. Я дякую за ще одну IRIS-T.

Зеленський наголосив, що у Лондоні він із командою пояснили, яка далекобійність зараз потрібна і яке бачення в української делегації, щоб зміцнити фронт.

"Дуже хороша розмова була з Емманюелем, і Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо на саме таке лідерство. Італія – дуже принципова позиція Джорджі, чітке розуміння наших мотивів і потреб Європи. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову, всі деталі в Німеччини є – і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних", – розповів він.

Президент наголосив, що потрібно діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, – щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру.

"Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни", – резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи розкриє План перемоги для всіх українців.

Зеленський: Гарні новини з Німеччини! Нова зброя! План перемоги!

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