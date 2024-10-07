Зеленський відповів, чи розкриє План перемоги для всіх українців

За словами президента, необхідно зрозуміти позиції всіх партнерів України, та таким чином посилити план перемоги. Після цього він стане публічним для всіх.

Увечері 7 жовтня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

План перемоги

За словами президента, необхідно зрозуміти позиції всіх партнерів України, та таким чином посилити план перемоги. Після цього він стане публічним для всіх.

"Сьогодні погодив графік перемовин на тиждень. Це зустрічі, перемовини з багатьма партнерами. Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій", – сказав глава держави.

Він наголосив, що цей план загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні.

"Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. За підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює у Вашингтоні – після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги. Я очікую також звіту Головкома Сирського щодо роботи на його рівні з партнерами", – додав Зеленський.

Фронт

Президент сьогодні заслухав "тривалу доповідь" щодо фронту. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки.

Він запевнив, що влада постарається переконати партнерів у "Рамштайні" посилити українські спроможності протягом осінніх місяців.

"Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру", – вважає Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НАША ДАЛЕКОБІЙНІСТЬ - найкраще "ЗАСПОКІЛИВЕ" для РФ - Зеленський про підготовку до РАМШТАЙНУ

Раніше президент Зеленський повідомив, що і чому стало "дуже важливим етапом війни".

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