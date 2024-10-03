Історик розповів, чому "план перемоги" Зеленського нереальний

На думку Ярослава Грицака, стратегія України має полягати в тому, що в період потенційного перемир’я вона готуватиметься до нової війни, або робитиме так, щоб Путін більше не зміг воювати.

"План перемоги" президента України Володимира Зеленського є нереальним, адже наразі незрозуміло, як можна повернути кордони 1991 року та примусити Росію сісти за стіл перемовин.

Таку думку доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак висловив в інтерв'ю DW.

Грицак пояснив, чому не вважає реальним "план перемоги" президента.

Також читайте Зеленський сподівається силою зброї повернути всі окуповані території – The Guardian

"Щодо плану Зеленського, здається, вже немає сумнівів, що він нереальний. Тому що ми не бачимо, як можна повернути кордони 91-го року. Зараз, у ці місяці. Тобто йдеться про те, щоб зробити радикальну зміну, щоб повернути кордони 91-го року. Я не кажу, що ми від цього повинні відмовлятися. Це – дальша перспектива, яка може тривати рік-два-три-п’ять-десять. Але ми розуміємо, що для України це критичний час, бо Росія має більше ресурсів і вона буде вести війну на виснаження далі. І тоді ціна перемоги буде дуже висока. Треба мати якийсь реальний план. Реальний план перемоги", – розповів професор УКУ.

Він також прокоментував заяви Зеленського про те, що необхідно примусити Росію сісти за стіл перемовин.

"Я не бачу зараз, як можна примусити сісти Росію. От про це йдеться, цей план. Він не виглядає зараз реальний, тому що час працює на Путіна зараз", – зазначив Грицак.

На його думку, натомість Україні слід зрозуміти, що буде її стратегічною перемогою.

"Я вважаю, що стратегічною перемогою України є вхід в НАТО – це дуже важливо. Ну і в європейську унію, якомога швидше. Це означає багато речей, зокрема вхід у зону миру. Бо Європа – це зона миру зараз", – зауважив історик.

Він припустив, який вигляд могло б мати потенційне перемир’я у війні на сьогодні:

"В кращому випадку, це буде йтися про якийсь "Мінськ-3" чи "Мінськ-4". Припинення вогню, замороження конфлікту на якийсь час. Ми ж усі розуміємо, що буде не мир, а перемир’я. І тут стратегія має полягати в тому, що Україна в цей час має готуватися до нової війни, або робити все так, щоб Путін більше не захотів. Не те, що не захотів, – не зміг воювати з Україною".

До слова, за інформацією видання Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що "план перемоги" Зеленського не має всеосяжної стратегії. Цей план розглядається як "перепаковане прохання" про більшу кількість зброї та зняття обмежень на використання ракет дальньої дії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.