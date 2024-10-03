У Держдепі США дали оцінку українському Плану перемоги

Представлений українською стороною документ передбачає дії, які реалізовуватимуть інші країни.

План перемоги, з яким президент України Володимир Зеленський ознайомив Білий дім під час візиту до США, містить продуктивні кроки.

Таку оцінку цього документа висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає “Укрінформ”.

“Ми отримали цей план, ми його переглянули”, - сказав він.

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За словами представника зовнішньополітичного відомства США, План перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна, але й передбачає дії, які реалізовуватимуть інші країни.

Метью Міллер заявив, що з цього приводу буде відбуватися відповідна комунікація.

Також речник Держдепу наголосив, що США поки утримаються від обговорень подробиць цього плану, оскільки українська сторона не розкривала досі їх публічно.

Нагадаємо, План перемоги України буде представлено українському суспільству для ознайомлення, однак не в повному обсязі. Усе тому, що низка деталей документа є закритою.

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