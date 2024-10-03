В Госдепе США дали оценку украинскому Плану победы

Представленный украинской стороной документ предусматривает действия, которые будут реализовывать другие страны.

План победы, с которым президент Украины Владимир Зеленский ознакомил Белый дом во время визита в США, содержит продуктивные шаги.

Такую оценку этого документа высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает "Укринформ".

"Мы получили этот план, мы его просмотрели", — сказал он.

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По словам представителя внешнеполитического ведомства США, План победы содержит не только шаги, которые предпримет Украина, но и предусматривает действия, которые будут реализовывать другие страны.

Мэтью Миллер заявил, что по этому поводу будет происходить соответствующая коммуникация.

Также представитель Госдепа подчеркнул, что США пока воздержатся от обсуждений подробностей этого плана, поскольку украинская сторона не раскрывала до сих пор их публично.

Напомним, План победы Украины будет представлен украинскому обществу для ознакомления, но не в полном объеме. Все потому, что ряд деталей документа закрыт.

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