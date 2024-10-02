Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС

Из-за российской атаки станция снова приблизилась к состоянию блекаута.

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания оккупированной Запорожской атомной электростанции. Отмечается, что поврежденная в результате российского обстрела воздушная линия 330 кВ – снова в работе.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отметим, что вчера из-за российской атаки на энергообъект – одна из питающих ЗАЭС воздушных линий была повреждена.

"Ремонтные бригады больше суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и возобновить питание. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов – получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня ", – говорится в сообщении.

В настоящее время оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии.

Ранее мы сообщали, что в результате российской атаки на магистральную подстанцию одна из линий электроснабжения оккупированной Запорожской АЭС осталась без электричества. Станция снова приблизилась к состоянию блекаута.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.