Путину не разрешат "съесть" Украину: Шольц сделал громкое заявление

Канцлер Германии заверил, что поддержка Украины со стороны союзников не исчезнет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе "гражданского диалога" в городе Шверин заверил, что Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Он также заявил, что поддержка Украины со стороны ее союзников не ослабнет.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Шольца, кредит в 50 миллиардов долларов является "совершенно сознательным обещанием стабильности для Украины", что обеспечит ей необходимую поддержку в ближайшем будущем.

"Это также послание российскому президенту, что он может не рассчитывать, что в какой-то момент поддержка Украины исчезнет, и он сможет "съесть" всю страну", — подчеркнул федеральный канцлер.

В то же время представитель германского правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о якобы намерениях Шольца позвонить Путину. По его словам, канцлер сделает это тогда, когда будет целесообразно.

"Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", – отметил Гебештрайт.

Он добавил, что последний разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года, отметив, что "ситуация может быстро измениться".

Напомним, накануне издание Die Zeit сообщило, что Шольц планирует позвонить Путину после почти двух лет молчания. Телефонный разговор якобы запланирован на ноябрь и будет предшествовать саммиту G20 в Бразилии.

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