В Харькове раздались взрывы: город под атакой КАБов

В Харькове 2 октября раздались взрывы. Есть раненые.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Около 22:57 в городе снова раздался взрыв.

"Харьков под атакой КАБов. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски", — отметил городской голова Игорь Терехов.

Как отметил глава Харьковской ОВА, один из КАБов попал в жилой дом в Харькове, есть разрушение. Экстренные службы работают на месте. Еще один снаряд ударил по лесополосе.

"В Харькове 7 человек получили ранения", — добавил Синегубов.

Напомним, днем во вторник, 24 сентября, россияне нанесли очередной удар КАБам по Харькову. Есть прилеты по жилым районам. Уже известно, что погибли и ранены.

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