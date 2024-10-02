ВОЗ предупредила о риске новой глобальной эпидемии неизлечимой вирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске распространения смертельной, неизлечимой болезни, вызванной вирусом Марбург. Лихорадка начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием, летальный исход чаще всего наступает через восемь-девять дней после появления первых симптомов.

Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, в настоящее время зарегистрировано 27 случаев болезни и девять смертей в африканской стране Руанде.

Двадцать больных находятся в изоляции и получают лечение, еще более 160 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением.

На сайте ВОЗ отмечается, что это первая в истории Руанды вспышка болезни, вызванная вирусом Марбург.

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В издании Mirror отметили, что опасения специалистов вызывает тот факт, что один подозреваемый в заражении покинул Руанду. Кроме того, происхождение вируса и способы его распространения неизвестны. Также нет специфического лечения этой инфекции.

Марбург – редкая, но тяжелая геморрагическая лихорадка, похожая на Эболу, которая может привести к серьезным последствиям и смерти.

Заболевание получило свое название от немецкого города, где в 1967 году были зафиксированы первые случаи этой болезни у ученых, работавших с обезьянами, привезенными из Африки.

Какие симптомы и течение болезни

По данным ВОЗ, болезнь, вызываемая вирусом Марбург, начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием. Самым распространенным симптомом являются мышечные боли.

На третий день могут развиваться острая жидкая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Диарея может сохраняться до одной недели. На этой стадии заболевания у больных отмечаются характерный осунувшийся вид и крайняя апатия.

Во время вспышки болезни в Европе в 1967 году через два-семь дней после появления симптомов болезни у многих пациентов наблюдалась сыпь, не вызывающая зуд.

На пятый-седьмой день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения, часто множественные.

Летальный исход, которому обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шок, чаще всего наступает через восемь-девять дней после появления симптомов.

Напомним, эпидемия смертоносной оспы, средоточием распространения которой стала Демократическая Республика Конго, распространилась уже более чем на десяток других африканских стран.

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