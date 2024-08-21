В ВОЗ ответили, ждать ли нового локдауна из-за оспы обезьян

Оспа обезьян ( Mpox ) не является новым COVID-19, и поэтому не следует ожидать введения локдаунов в Европе из-за распространения этого вируса. Хотя новый штамм mpox, Clade Ib, вызвал глобальную тревогу, его распространение можно контролировать благодаря уже имеющимся знаниям и методам.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, пишет BBC.

Клюге отметил, что, несмотря на реальные опасения по поводу нового варианта вируса, а также на глобальную обеспокоенность, ситуация под контролем. В этом контексте важно принять решительные меры для предотвращения дальнейшей панике, в частности, обеспечить вакцинацию в тех районах, которые наиболее нуждаются в защите. По его словам, в 2022 году в Европе удалось контролировать ситуацию благодаря тесному сотрудничеству с наиболее пострадавшими сообществами, в частности, с мужчинами, имеющими половые отношения с мужчинами.

Новый штамм Clade Ib был обнаружен в Швеции и связан со вспышкой в Африке, где от mpox уже погибли около 450 человек. Несмотря на то, что этот штамм может быть более опасным и легче распространяться, Великобритания не зафиксировала ни одного случая инфекции этим штаммом. Однако эксперты предупреждают о возможности распространения вируса без международных мер.

В ВОЗ отмечают, что хотя новые штаммы могут вызвать серьезные заболевания, существуют эффективные способы контролировать их распространение. Важно принимать меры общественного здоровья и обеспечивать равноправный доступ к вакцинам. Клюге подчеркнул, что пандемия COVID-19 научила, как быстро может распространяться вирус, и сейчас есть возможность и необходимость бороться с mpox совместными усилиями на международном уровне.

В настоящее время в Европе ежемесячно регистрируется около 100 новых случаев лихорадки Clade II типа. Для путешествующих в регионы, где есть вспышки, рекомендуется рассмотреть возможность вакцинации. ВОЗ не поддерживает массовую вакцинацию, а рекомендует использовать вакцины в условиях вспышек для наиболее уязвимых групп. Африканские страны готовятся к вакцинации, а датская компания Bavarian Nordic передаст свою технологию производства вакцин для местного производства в Африке.

Генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Африке Жан Касея призвал страны избегать введения запретов на поездки в Африку. Он подчеркнул, что это может привести к несправедливому отношению, похожему на то, что было во время пандемии COVID-19, и призвал к солидарности и поддержке в медицинских мероприятиях противодействия mpox.

Напомним, ВОЗ объявила эпидемию обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения второй раз через два года после вспышки в Демократической Республике Конго, распространившейся на другие страны.

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