СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК – что стало причиной

По информации местного журналиста Глаголы, одновременно проходит более 20 обысков у работников ТЦК и больницах, где проводят ВВК.
СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и местного военкома Василия Зубатова.
Об этом сообщают "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.
"Это тот самый коррупционер и любитель "русского мира", ранее засветившийся в футболке "СССР". Сейчас проходят почти 30 обысков у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и работников ТЦК", — говорит собеседник издания на условиях анонимности.
По его словам, речь идет о получении взяток за фиктивную инвалидность для уклонения от мобилизации. Стоимость таких "услуг" составляла около $6 тыс.
Местный журналист Виталий Глагола уточнил, что одновременно проходит более 20 обысков СБУ у работников ТЦК и больниц, где проводят ВВК.
"Также правоохранители работают в отношении медиков областного МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия) из-за подозрения в получении взяток ради "списания" военнообязанных", — отметил Глагола.
Несколько позже журналист рассказал новые детали. По его данным, обыски проходили в помещении ТЦК, но как сообщают – основной "целью" была ВВК, состоящая из местных гражданских медиков, размещенной в помещении Хустского ТЦК.
"Кабинет военкома стражи порядка осматривали, но в отношении него самого никаких следственных действий не проводили. Причина: следственные действия по представителям ВВК и областного МСЭК по делу со "списанием военнообязанных" по состоянию здоровья для их дальнейшего выезда за границу", — отметил Глагола.
Также он прокомментировал информацию СМИ о якобы незаконном содержании людей в подвале ТЦК. По его словам, в военкомате заверили, что в подвале размещена только рота охраны.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 25-летний офицер ТЦК требовал взятку за обновление данных и ВВК.
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