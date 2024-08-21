СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК – что стало причиной

По информации местного журналиста Глаголы, одновременно проходит более 20 обысков у работников ТЦК и больницах, где проводят ВВК.

СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и местного военкома Василия Зубатова.

Об этом сообщают "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

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"Это тот самый коррупционер и любитель "русского мира", ранее засветившийся в футболке "СССР". Сейчас проходят почти 30 обысков у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и работников ТЦК", — говорит собеседник издания на условиях анонимности.

По его словам, речь идет о получении взяток за фиктивную инвалидность для уклонения от мобилизации. Стоимость таких "услуг" составляла около $6 тыс.

Местный журналист Виталий Глагола уточнил, что одновременно проходит более 20 обысков СБУ у работников ТЦК и больниц, где проводят ВВК.

"Также правоохранители работают в отношении медиков областного МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия) из-за подозрения в получении взяток ради "списания" военнообязанных", — отметил Глагола.

Несколько позже журналист рассказал новые детали. По его данным, обыски проходили в помещении ТЦК, но как сообщают – основной "целью" была ВВК, состоящая из местных гражданских медиков, размещенной в помещении Хустского ТЦК.

"Кабинет военкома стражи порядка осматривали, но в отношении него самого никаких следственных действий не проводили. Причина: следственные действия по представителям ВВК и областного МСЭК по делу со "списанием военнообязанных" по состоянию здоровья для их дальнейшего выезда за границу", — отметил Глагола.

Также он прокомментировал информацию СМИ о якобы незаконном содержании людей в подвале ТЦК. По его словам, в военкомате заверили, что в подвале размещена только рота охраны.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 25-летний офицер ТЦК требовал взятку за обновление данных и ВВК.

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