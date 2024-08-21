СБУ проводить обшуки у Хустському ТЦК – що стало причиною

За інформацією місцевого журналіста Глаголи, одночасно відбувається понад 20 обшуків в працівників ТЦК та лікарнях, де проводять ВЛК.
СБУ проводить обшуки у Хустському ТЦК та місцевого військкома Василя Зубатова.
Про це повідомляють "Укрінформ" з посиланням на власні джерела.
"Це той самий корупціонер і любитель "русского мира", який раніше засвітився у футболці "СРСР". Зараз відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК", – каже співрозмовник видання на умовах анонімності.
За його словами, йдеться про отримання хабарів за фіктивну інвалідність для ухилення від мобілізації. Вартість таких "послуг" становила близько $6 тиc.
Місцевий журналіст Віталій Глагола уточнив, що одночасно відбувається понад 20 обшуків СБУ в працівників ТЦК та лікарнях, де проводять ВЛК.
"Також правоохоронці працюють щодо медиків обласного МСЕКу (Медико-соціальна експертна комісія) через підозру в отриманні хабарів задля "списання" військовозобовʼязаних", – зазначив Глагола.
Дещо пізніше журналіст розповів нові деталі. За його даними, обшуки відбувались в приміщенні ТЦК, але як повідомляють – основною "ціллю" була ВЛК, яка складається з місцевих цивільних медиків, розміщена в приміщенні Хустського ТЦК.
"Кабінет воєнкома правоохоронці оглядали, але щодо нього самого жодних слідчих дій не проводили. Причина: слідчі дії по представникам ВЛК та обласного МСЕК по справі із "списанням військовозобовʼязаних" по стану здоровʼя для їхнього подальшого виїзду закордон", – зазначив Глагола.
Також він прокоментував інформацію ЗМІ про нібито незаконне утримання людей в підвалі ТЦК. За його словами, у військкоматі запевнили, що в підвалі розміщено тільки роту охорони.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині 25-річний офіцер ТЦК вимагав хабар за оновлення даних і ВЛК.
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