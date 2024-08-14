На Прикарпатті мобілізували 21-річного астматика – ВВС

Зараз хлопець уже третій місяць перебуває на полігоні, але фактично не відвідує навчання і відмовляється одягати форму.

Видання ВВС-Україна розповіло історію 21-річного Анатолія Захаревича, який стверджує, що його мобілізували силоміць наприкінці травня.

Анатолій разом зі своєю дівчиною поїхали на відпочинок у Карпати. Дорогою з Ворохти на мобільному блокпосту їх зупинили працівники Верховинського ТЦК.

Під час перевірки документів Анатолію сказали, що в нього неоновлені дані та "запросили проїхати до ТЦК".

Хлопець розповів, що не переживав за мобілізацію, адже йому 21, а ще нібито – бронхіальна астма, через яку він мав статус "обмежено придатного у воєнний час", та і за законом він мав іще майже два місяці на оновлення даних у ТЦК, ЦНАПі чи онлайн.

"Ми хотіли продовжити подорож і піти в гори, а вони (представники Верховинського ТЦК. - Ред.) сказали, що це мало би зайняти 20 хвилин, тому я не пручався", – розповів Захаревич.

Хлопець стверджує, що у ТЦК у нього вимагали погодитися на проходження ВЛК і нібито все ж змусили це зробити. Анатолій запевняє, що "не брав у руки ручки", але документи від його імені, за його словами, вже були підписані.

Зараз він уже третій місяць перебуває на полігоні, але фактично не відвідує навчання і відмовляється одягати форму.

Що відповіли у ТЦК

Оперативне командування Захід у Facebook прокоментувало інформацію ВВС, проте згодом пост зник. Його текст наводить NV. У тексті зазначалося, що мобілізація 21-річного Захаревича відповідає закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який вступив в дію з 18 травня 2024 року.

"Згадана вище особа умисно не оновила свої облікові дані та не зверталась раніше до Верховинського ТЦК та СП з приводу будь яких обтяжень, які могли б діяти по відношенню до нього щодо надання відстрочки від призову та мобілізації, що свідчить про усвідомлені наміри з його боку щодо ухилення від явки до ТЦК та СП з метою набуття тих чи інших прав", — йшлося у заяві.

Нагадаємо, що у травні президент Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років. Фактично ухвалення цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27.

Наразі чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову службу, або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобо'язані, а не призовники, також підлягають мобілізації.

Раніше колишня омбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії хлопців до 25 років, яких можуть мобілізувати.

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