НЛО потрапили в об'єктив відеокамери пілотів Boeing 747 під час рейсу (відео)

Дивні яскраві об'єкти в небі не відображались на радарах літака.

Два пілоти пасажирського літака Boeing 747 побачили в небі кілька НЛО, які були невидимими для радарів. Проте аматорське відео, записане в кабіні пілотів підтверджує несподівану зустріч.

Про це пише Daily Mail.

Два пілоти Boeing 747 нігерійської авіакомпанії Max Air виконували черговий рейс із Саудівської Аравії до Нігерії. Капітан Рууд Ван Пангеманан, пілот з 32-річним досвідом, розповів, що через пів години після зльоту у небі з'явилося кілька яскравих білих сфер, які "вільно рухались у небі та не відображалися на радарах. Усе, що відбувалося у кабіні пілотів, капітан записував на відеокамеру. Тож після рейсу кадри стали підтвердженням, що невпізнані літаючі об'єкти екіпажу літака не примарилися.

"Це мій досвід спостереження чогось дивного або НЛО", — розповів Рууд.

Під час спостереження за ймовірним НЛО пілоти намагалися зрозуміти, що саме вони бачать. Версії про інші літаки або безпілотники відпали майже одразу, адже подібні об'єкти повинні були б зафіксувати радари літака. Натомість радіолокаційна апаратура показувала, що повітряний простір навколо Boeing 747 – чистий.

"Те, що ми бачили, досі залишається загадкою. Ми подумали, що це зірка, але зірки не рухалися, а вогні НЛО довго світилися і рухалися", – поділився спостереженнями капітан.

Наостанок пілоти припустили, що вогні можуть бути супутниками, але й ц ідею відкинули, адже об'єкти рухалися занадто хаотично, тоді як супутники повинні рухатися чітко по своїй орбіті.

"Ми бачимо ці яскраві по всьому світу, і ми бачимо, що вони роблять дуже цікаві маневри", – заявив директор Управління Пентагону з вирішення аномалій (AARO), фізик Шон Кіркпатрік.

У травні 2023 він представив останні результати досліджень AARO незалежній групі експертів NASA, яка вивчає феномен НЛО. Результати досліджень близько 800 випадків спостережень за НЛО показують, що близько 5% з них являли собою реальні аномалії, що збивають з пантелику.

Нагадаємо, Республіканець Тім Берчетт, член комітету Палати представників Конгресу США, який займається слуханнями у справі про факти розслідування випадків появи НЛО, заявив, що уряд США приховує існування інопланетян від кінця 19 століття.

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