У небі над Україною помітили "НЛО": що це було (фото)

У ніч проти 10 липня у небі над Україною спостерігали досить незвичне явище, яке неабияк налякало. Багато хто це сприйняв за "НЛО". Насправді, це був проліт другого ступеня європейської ракети-носія Ariane 6.

Фото небесного явища користувачі активно публікували в Інтернеті.

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Низка пабліків писали про "дивні явища в небі над Києвом" та "якесь незрозуміле НЛО, яке крутиться".

"Над Києвом літає НЛО. Принаймні щось дуже схоже на нього", - зазначили телеграм-канали.

Незвичний об'єкт помітили в небі над багатьма областями України.

Згодом у проєкті про космос Alpha Centauri пояснили, що українці бачили проліт другого ступеня ракети Ariane 6 - це нова європейська ракета-носій, яка повинна вивести на навколоземну орбіту 17 корисних навантажень та продемонструвати можливість повторного включення двигунів другого ступеня.

"Так, те, що ви спостерігали в небі над Україною, - це був другий ступінь Ariane 6, нової європейської ракети-носія, після першого її запуску", - зазначили в Alpha Centauri на сторінці у фейсбуці.

У небі над Україною помітили "НЛО". Фото із соцмереж

У небі над Україною помітили "НЛО". Фото із соцмереж

У небі над Україною помітили "НЛО". Фото із соцмереж

Нагадаємо, у небі над Берліном помітили загадкове явище.

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