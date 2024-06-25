NASA скасувала вихід астронавтів у відкритий космос: що сталося

Це вже вдруге за місяць NASA довелося скасувати вихід у відкритий космос.

Двоє астронавтів NASA не змогли у понеділок, 24 червня, вийти у відкритий космос. Все через те, що зі скафандра одного з астронавтів почала витікати вода в шлюзову камеру і покрила передню частину шолома шаром льоду.

Про це пише Futurism.

Повідомляється, що інцидент трапився одразу після того, як астронавти відкрили шлюзовий люк космічної станції. Дайсон повідомила на Землю, що "вода всюди" і вся передня частина її шолома вкрита шаром льоду.

У NASA заявили, що цей цей витік води не становив загрози для життя Дайсон, хоча вихід у відкритий космос довелося скасувати.

"Загалом астронавти перебували в шлюзовій камері 45 хвилин і після того, як її було знову герметизовано, Дайсон і Баррат зняли свої скафандри. При цьому витік води вдалося усунути", - мовиться в повідомленні.

Відомо, що двоє астронавтів мали провести у відкритому космосі 6,5 годин і провести ремонт станції, а також забрати зразки мікроорганізмів для вивчення того, чи можуть вони вижити в умовах космічного середовища.

Це вже вдруге за місяць NASA довелося скасувати вихід у відкритий космос своїх астронавтів через проблеми зі скафандрами.

Попри це, NASA планує ще один вихід у відкритий космос на 2 липня, але тепер ці плани можуть змінитися.

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Нагадаємо, космічний корабель Starliner компанії Boeing залишиться зістикованим із Міжнародною космічною станцією (МКС) щонайменше до 2 липня.

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