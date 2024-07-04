В небі над Берліном помітили загадкове явище: що сталося (відео)

Достеменно невідомо, чим були чорні кільця, які з'явилися в небі над столицею Німеччини. Користувачі соцмереж висловили кілька припущень.

В небі над столицею Німеччини ввечері середи, 3 липня, з'явилися дивні чорні кільця. Місцеві жителі столичних районів Вільгельмсру та Розенталь поділилися у соціальних мережах зображеннями, які дозволяють роздивитися ці загадкові утворення з різних ракурсів.

Про це пише BILD.

Користувачі соцмереж почали висловлювати здогадки щодо природи цього явища – від інопланетян до злагодженого польоту зграї птахів. Один із користувачів запропонував найреалістичніше пояснення природи таємничих кілець.

На його думку, кільця утворилися зі звичайної сажі. Можливо це сталося в процесі якогось виробництва чи в результаті використання піротехніки.

За однією з версій, у цьому районі Берліну проводив репетицію відомий німецький гурт Rammstein, який використовує на своїх концертах велику кількість піротехніки.

За інформацією видання BZ, поблизу місця, де бачили в небі чорні кільця, знаходиться піротехнічна компанія. Але на запит журналістів її представники відмовились від коментарів.

Нагадаємо, у червневому небі люди спостерігали незвичайне явище. Цю загадкову красу можна побачити лише короткими літніми ночами.

Читайте також: