"Вирішальний удар" Росії: в Україні прокоментували нову "страшилку" від РФ

Експерти розвінчали новий фейк про "супер-атаку" РФ на Україну.

Центр стратегічних комунікацій спростував черговий фейк російської пропаганди про підготовку "вирішального удару" по Україні. Експерти наголошують, що такі повідомлення мають на меті залякати та деморалізувати українців.

Про це ЦСК повідомляє в Тelegram.

Російські пропагандистські ресурси поширюють фейкову інформацію про те, що збройні сили РФ нібито готуються до "вирішального удару" по українських містах. За їхніми твердженнями, цей удар передбачає масштабне знеструмлення помешкань українців не лише фізичним відключенням електростанцій, а й ракетними атаками в рамках так званої "спеціальної військової операції".

Центр стратегічних комунікацій категорично спростовує ці твердження, наголошуючи на їхній пропагандистській природі. Експерти пояснюють, що такі повідомлення, часто проілюстровані "страшними картинками", згенерованими штучним інтелектом, мають єдину мету - залякати та деморалізувати українців.

"Пропаганда ворога прагне тримати українців в постійній напрузі, у передчутті неминучої катастрофи, яку в будь-який момент влаштує "всемогутня росія", - зазначають у Центрі.

Насправді ж, як підкреслюють фахівці, російські окупанти вже зараз використовують усі наявні сили для завдання максимальної шкоди Україні та провокування гуманітарної катастрофи. Той факт, що їм досі не вдалося досягти своїх цілей, є не "жестом доброї волі" Кремля чи "особливою тактикою", а показником реальних можливостей агресора.

Центр наголошує, що неспроможність Росії реалізувати свої загрози також свідчить про високий професіоналізм та стійкість Сил оборони України у відбитті терористичних атак.

Нагадаємо, російська пропаганда розповсюджує також новий фейк про те, що передавання Україні винищувачів F-16 призведе до ескалації. Водночас “наслідки цієї ескалації лежать на країнах Заходу”.

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