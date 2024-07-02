Росія запустила цинічний фейк про Олену Зеленську: відео

Яку брехню про першу леді Олену Зеленську склепали російські пропагандисти цього разу і як ганебно вони спалилися на власній брехні – в ексклюзиві TSN.ua.

“Дружина Зеленського придбала один із найдорожчих спортивних автомобілів у світі” – такими заголовками днями почали рясніти пропагандистські ресурси РФ. А щоб усі повірили у цей фейк – російські помийки пішли на хитрощі. Яку брехню про першу леді України Олену Зеленську склепали російські пропагандисти цього разу і як ганебно вони спалилися на власній брехні – в ексклюзиві журналістки Людмили Труфин для TSN.ua.

Росія запустила черговий фейк

Мережею ширится відео начебто працівник автосалону у Франції розповідає про нібито проведення закритої презентації елітного авто спеціально для української делегації.

Хто першим вкинув фейк?

Першим про цю покупку – в лапках – написав франкомовний сайт. Там стверджувалося, що показ нового автомобіля організували для членів української делегації під час візиту до Парижа на початку червня. Там Зеленська нібито була вражена суперкаром і оформила попереднє замовлення на нього. Видання посилається на вже знайомого нам з відео нібито співробітника автосалону Bugatti у Парижі Жака Бертена, а також на нібито “копію рахунку за нову машину дружини президента України”.

“На початку червня родина Зеленських прибула з українською делегацією до Франції на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. Окрім офіційних візитів, подружжя Зеленських було присутнє й на інших менш публічних заходах. Серед них виставка "Париж!" та закрита презентація, організована Bugatti, під час якої учасники української делегації змогли ознайомитися з новим гіперкаром. За словами Жака Бертена, співробітника дилерського центру Bugatti в Парижі, представники виробника організували спеціальну презентацію нового автомобіля за два тижні до публічного анонсу, який відбувся 20 червня. Олена Зеленська була вражена новим автомобілем і оформила замовлення, ставши власницею першої з 250 запланованих до виробництва машин. Жак Бертен висловив своє захоплення Оленою Зеленською і сказав, що вони з Бугатті дуже пишаються тим, що Зеленська є частиною родини Бугатті", – йшлося у статті.

Відео створив штучний інтелект?

У повідомленні також йдеться про те, що ціна такої автівки з усіма опціями становить майже 4 з половиною мільйони євро. А нова власниця зможе отримати її у 2026 році. Що стосується Жака Бертена, то у відкритих джерелах немає згадок, що людина з таким ім'ям справді працює у паризькому автосалоні Bugatti. Акаунт чоловіка в Instagram на цей момент закритий. Головною світлиною на сторінці Жака с ав скриншот із того самого відео, де він оббрехав Олену Зеленську. Водночас в інформації про обліковий запис зазначено, що місце перебування акаунта – Туреччина, а користувач неодноразово змінював ім'я. Крім того, французькі користувачі соцмереж відзначили, що у "Жака Бертена" дивний акцент.

"Перша публікація цього акаунта була 4 дні тому. Більше того, я помітив, що багато його підписників є фейковими акаунтами. Тож досі він був абсолютно незнайомою людиною... насправді з дуже особливим акцентом", – зазначає юзер.

Французький сайт наповнюють росіяни?

Запитання викликає і сам сайт. Видно, що він наповнюється недбало. Наприклад, часто заголовки новин починаються зі слів французькою "Ось коротка назва основної частини статті". Це схоже на відповідь нейромережі типу ChatGPT на запит перекласти публікацію та вигадати заголовок. Тобто, схоже, сайт наповнюють не носії французької мови – про це пише видання "Новини Донбасу".

”…Декілька матеріалів на сайті починаються зі слів французькою: "Ось деякі речі, які слід враховувати в контексті. Республіканці, Трамп, Десантіс та Росія — добрі, а демократи, Байден, війна в Україні, великий бізнес та фармацевтична промисловість погані. За необхідності додайте додаткову інформацію на тему". Це схоже на технічне завдання від замовника, яке автори сайту забули забрати перед публікацією. Або це може бути частина запиту для нейромережі, коли автори сайту просили її написати новину”, – пишуть "Новини Донбасу".

На французькому сайті наплутали і з деякими фактами. Зокрема у замітці про футбольний матч між збірними Франції та Бельгії турнір вказаний як Євро-2020, а не Євро-2024. Неправильно вказано і дату матчу: 28 червня замість 1 липня. Але, як бачимо, путінським ЗМІ це не завадило, адже на цей нібито французький сайт і посилалися пропагандисти, заявляючи про так звану "купівлю" Оленою Зеленською суперкара Bugatti.

"Жена Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Супруге украинского лидера показали новый гипекар за две недели до официальной презентации. Елена заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti”, – пише пропагандистське ЗМІ.

Але такий недолугий фейк російських пропагандистів швидко викрили. Зокрема відповідну заяву зробили і в Центрі протидії дезінформації.

"Пропагандистські ресурси рф розповсюдили фейк про буцімто купівлю Оленою Зеленською автомобіля Bugatti Tourbillon за 4,5 млн євро. Для більшої правдоподібності в мережу запустили відео начебто працівника автосалону, в якому він розповідає про нібито проведення закритої презентації елітного авто спеціально для української делегації. Це фейк і чергове намагання росіян дискредитувати родину президента України”, – наголошують у ЦПД.

Олена Зеленська не вперше стає мішенню для фейків?

Утім, треба визнати, що найкраще, що вміють росіяни – це брехати. Щоправда, завжди недбало, тому брехня завжди спливає. Олена Зеленська не вперше стає мішенню для фейків путінських змі. До прикладу, у вересні минулого року окупанти зняли черговий пропагандистський ролик, який вражає своєю абсурдністю та незграбністю. Так, під час обшуків у квартирі Володимира Зеленського у Ялті вони нібито знайшли російський паспорт його дружини.

Не давало росіянам спокою і те, що Олена Зеленська за версією журналу Time увійшла до переліку 100 найвпливовіших людей 2023 року. Цього разу шансу дискредитувати першу леді вони також не втратили. Так, російські пропагандисти розганяли фейк про купівлю прикрас Оленою Зеленською на мільйон доларів і навіть оприлюднили “чек”, на якому була вказана дата 22 вересня 2023 року. У дописах, які ширили росіяни, зазначалося, що Олена “витратила понад 1 мільйон доларів на прикраси Cartier”. Опісля ще й було звільнено одну зі співробітниць, яка “злила” той славнозвісний мільйонний “чек”. Проте саме цього дня Олена і Володимир Зеленські перебували з офіційним візитом у Канаді. А перед тим подружжя Зеленських побувало у Вашингтоні, де відвідало меморіал Пентагона та провело кілька зустрічей, зокрема з Джилл Байден. Тож дружина президента України фізично не могла у цей час відвідати ювелірні магазини Нью-Йорка, зазначають у Центрі протидії дезінформації.

У свою чергу останній фейк росіян про Олену Зеленську щодо купівлі нового авто запустили напередодні саміту НАТО. А все для того, щоб дискредитувати вище керівництво України на міжнародній арені. Цей фейк входить до великої дезінформаційної кампанії росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦИНІЧНИЙ ФЕЙК ПРО ОЛЕНУ ЗЕЛЕНСЬКУ: рашисти склепали нову брехню і зганьбилися!

Олена Зеленська святкує день народження! Що відомо про Першу леді України?

Читайте також провідні новини дня: