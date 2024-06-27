Фейк про “підступний Захід”: що відомо про нові вигадки Кремля

Пропагандисти вдаються до типового прийому, в якому намагаються переконати світ, що “справжній агресор — це Україна”.
Заяви колективного Заходу в особі США щодо поставок Києву найближчими місяцями винищувачів F-16 і передавання далекобійних ракет є новим етапом ескалації в Україні. Таку заяву колаборанта Рогова тиражують пропагандисти Кремля. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi спростовує цей факт.
Про це Центр повідомив у Telegram.
Військова підтримка України партнерами, зокрема передача літаків F-16 та далекобійних засобів ураження, підвищують спроможність України ефективно відбивати агресію Росії.
В умовах геноцидальної війни, Україна має законне право на оборону від агресора доступними засобами. Тому говорити про “ескалацію” з боку Києва або союзників не має сенсу, адже єдиний, хто створює справжню ескалацію — це Кремль, який розв’язав проти України спочатку гібридну, а потім повномасштабну війну.
Пропагандисти вдаються до типового прийому, в якому намагаються переконати світ, що “справжній агресор — це Україна”, а українців — в тому, що західна допомога призводить лише до затягування війни, в котрій нібито “неможливо перемогти”.
Нагадаємо, пілот української бригади тактичної авіації Андрій, який працює на літаку Су-27, розповів, чи варто Україні модернізувати радянські винищувачі.
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