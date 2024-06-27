Окупанти просуваються у Донецькій області - DeepState

Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області. Своєю чергою, Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся біля Виїмки та в Красногорівці. Бої тривають біля Сотницького Козачка", - йдеться у звіті аналітиків.

Росіяни просунулися біля Виїмки. Мапа DeepState.

Армія РФ має просування біля Красногорівки. Мапа DeepState.

Окрім того, у DeepState зауважують, що біля Сотницького Козачка "ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами".

Нагадаємо, Bild інформує, що ЗСУ здійснили контратаку біля Часового Яру і вибили росіян з мікрорайону "Канал". Також війська РФ безуспішно контратакують селище Калинівка.

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