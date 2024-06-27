Окупанти просуваються у Донецькій області - DeepState

Бої тривають біля Сотницького Козачка.
Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області. Своєю чергою, Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Виїмки та в Красногорівці. Бої тривають біля Сотницького Козачка", - йдеться у звіті аналітиків.
Окрім того, у DeepState зауважують, що біля Сотницького Козачка "ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами".
Нагадаємо, Bild інформує, що ЗСУ здійснили контратаку біля Часового Яру і вибили росіян з мікрорайону "Канал". Також війська РФ безуспішно контратакують селище Калинівка.