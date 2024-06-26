В Росії могли створити ще одну армію для війни в Україні: деталі від ISW

Агресорка Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання на фронті в Україні.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наразі у російській армії відбуваються масштабні реформи. Зокрема, створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня.

Аналітики зауважують, що йдеться про 51-шу армію, якій підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду. В ISW з посиланням на представника Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрія Повха пишуть, що окупанти хочуть перекинути на Харківський напрямок 9-ту мотострілецьку бригаду 51 армії. Окрім того, на цю ділянку фронту вони вже перекинули підрозділи з Херсонської області та інших ділянок фронту.

Своєю чергою, представник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин також заявив, що війська РФ хочуть перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) і "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на Харківський напрямок, аби компенсувати важкі втрати.

В ISW наголошують, що російська армія зараз проходить масштабні реформи, включно зі створенням нових загальновійськових з'єднань армійського рівня. Військові країни-агресорки перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти і 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус так званої "ДНР") із заходу і південного заходу від Донецька на Харківський напрямок.

"Посилання українських джерел на "51-шу армію" можуть слугувати раннім індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україну", - йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, очільник українського ГУР Кирило Буданов розповів, чому диктатор РФ Володимир Путін не оголошує мобілізацію в РФ. З його слів, "фюрер" боїться негативного сприйняття в російському соціумі.

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