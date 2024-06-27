Війська КНДР в Україні: скільки Путін за це заплатить Кім Чен Ину

Підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і РФ можна вважати початком формування альянсу.

Північна Корея вже у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповану території України, зокрема для "відновлювальних робіт" у Донецькій області.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого посилаються на повідомлення у південнокорейських ЗМІ.

Телеканал Chosun підрахував, що КНДР щорічно отримуватиме від Росії до 115 мільйонів доларів, якщо відправить до України три-чотири інженерні бригади, яких у країні близько десяти.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив 25 червня, що США будуть "стежити" за цим розвитком подій, і припустив, що Північна Корея повинна "поставити під сумнів" своє рішення відправити свої сили як "гарматне м'ясо" в незаконних діях Росії.

Експерти ISW поки не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військові братиму участь у війні проти України, однак північнокорейська інженерна може вивільнити частину російського особового складу для проведення операцій уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, німецький оглядач Юрген Наудітт заявив, що Північна Корея об'єднає свої Збройні сили з російськими окупантами. Це може статися вже наступного місяця. КНДР має одну з найбільших армій у світі, яка складається з близько 1,3 мільйона військових.

Експерт-міжнародник Євген Добряк спрогнозував, чи може Кім Чен Ин відправити свої військових на війну проти України. На думку експерта, пряме втручання Північної Кореї у війну проти України на боці Російської Федерації, зокрема відправлення північнокорейських військових, може мати летальні наслідки для режиму Кім Чен Ина.

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