КНДР направляє до України військовий підрозділ: де він може з'явитися

КНДР направить підрозділ інженерних військ до тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомив експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані у соцмережі Х.

"Подібно до того, як Іран надіслав технічних радників до Криму разом із передачею безпілотників Росії, Північна Корея поєднує поставки зброї зі своєрідною наземною присутністю. Це віддзеркалює те, що Північна Корея робила в Сирії та Зімбабве в минулому", – написав він.

На думку експерта, відправлення військових інженерів не означає, що Північна Корея готова відправляти свої бойові підрозділи на допомогу Кремлю.

"Пентагон вже попереджає про таку можливість і зазначає, що північнокорейські війська будуть гарматним м'ясом для війни Росії проти України", – додав Рамані.

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За словами німецького оглядача Юргена Наудітта відправлення інженерного підрозділу армії КНДР до України очікується протягом місяця.

"19 червня під час візиту до Північної Кореї Путін заявив: солдати Північної Кореї не братимуть участі у війні в Україні", – нагадав він.

Але зі звіту Пентагону, який з'явився у середу, 26 червня, стало відомо, що Центральна військова комісія Північної Кореї оголосила про об'єднання збройних сил КНДР з армією РФ. І саме в межах цього новоствореного "військового альянсу" інженерний підрозділ північнокорейської армії буде направлений до тимчасово окупованих територій України.

"Путін завжди брехав і буде брехати. Як зараз відреагує Захід? Для всіх, хто каже, що Північна Корея воює рогатками тощо: КНДР має одну з найбільших армій у світі з приблизно 1,3 мільйонами активних солдатів", – наголосив Наудітт.

Нагадаємо, експерт-міжнародник Євген Добряк спрогнозував, чи може Кім Чен Ин відправити свої військових на війну проти України. На думку експерта, пряме втручання Північної Кореї у війну проти України на боці Російської Федерації, зокрема відправлення північнокорейських військових, може мати летальні наслідки для режиму Кім Чен Ина.

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