Чи може Кім Чен Ин відправити свої військових на війну проти України: відповідь експерта

Пряме втручання Північної Кореї у війну проти України на боці Російської Федерації, зокрема відправлення північнокорейських військових, може мати летальні наслідки для режиму Кім Чен Ина.

Таку думку в ефірі FREEДОМ висловив експерт-міжнародник Євген Добряк.

"Я гадаю, цього не буде. Це теоретичні моменти, які просто запущені в інформаційне поле та вкладені у цей документ, який вони підписали", - наголосив він.

За словами експерта, Пхеньян розуміє, чим такі дії - як відправлення військових на війну - може обернутися не лише для КНДР, а й для самого Кіма.

"Уявіть, 100 тисяч корейських солдатів пустити в центр Європи. Це будуть зовсім, вважайте, втрачені люди для Північної Кореї, які побачили реальне життя в іншому регіоні, яке зовсім відрізняється від військового комунізму, який побудований в Північній Кореї. Вони чудово розуміють об’єктивну ситуацію, чим вона може загрожувати для тієї ж Північної Кореї в закінченні режиму Кім Чен Ина, який може настати, якщо він втрутиться військовим шляхом у якісь інші конфлікти", - наголосив Добряк.

Нагадаємо, під час візиту до Північної Кореї Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали "миролюбний та оборонний" договір. Зокрема, документ передбачає "надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників". Мовляв, тепер Москва не відкидає розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР.

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