Путін пригрозив Південній Кореї: що розгнівало диктатора

"Фюрер" сподівається, що Сеул не буде допомагати Києву з озброєнням.

Російський президент-диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї. Мовляв, якщо Сеул надасть Україні летальну зброю, то це буде "дуже великою помилкою".

Про це кремлівський "фюрер" заявив під час пресконференції у Ханої.

Диктатор вибухнув погрозами після того, як Південна Корея після укладання договору між РФ і КНДР заявила, що розгляне можливість постачання до України озброєння.

"Що стосується постачання летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж тоді будемо приймати відповідні рішення, чим нинішнє керівництво Південної навряд чи буде задоволене", - сказав очільник Кремля.

Заява Сеула

Представника адміністрації президента Юн Сок Йоля заявив, що Південна Корея перегляне питання постачання зброї до України. Країна засудила угоду, підписану між Росією та КНДР. В офіційній заяві Сеул заявив, що договір порушує санкції Організації Об'єднаних Націй.

"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві канцелярії президента.

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