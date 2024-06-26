Коли Україна вступить до ЄС і від чого це залежить: думка Подоляка

Після перемоги над Росією ми будемо символічно важливі для ЄС, тож Україна стане членом обєднання. Це може статися значно швидше, ніж до 2030 року.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.

Сьогодні Україна вийшла на конкретні переговори щодо вступу. Це проходили всі країни: в когось це було 2 роки, в когось було 3, в когось 8 років.

"Щодо України тут є пряма залежність: виграємо війну, достатньо швидко пройдуть переговори і ми вже навіть не зчуємося, як будемо членами Європейського союзу. Тому що ми будемо символічно важливими саме для Європейського союзу", – наголосив Подоляк.

На його думку, Україна зможе вступити до ЄС набагато раніше, ніж до 2030 року.

"Тут питання в тому, що все залежить від того, як швидко Росія перестане в такому вигляді існувати", – підсумував Подоляк.

У ЄС зміни: головним дипломатом стане естонська прем’єрка Кая Каллас.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно почав переговори з Україною та Молдовою про вступ. Одразу дві урочисті події – міжурядові конференції – пройшли напередодні у Люксембурзі. Обидві країни розраховують приєднатися до ЄС до 2030 року. Однак досяжність цієї мети визначать як реформи в Києві та Кишиневі, так і готовність самого Євросоюзу прийняти нових членів.

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