Коли Україна вступить до ЄС і від чого це залежить: думка Подоляка

Усе залежить від того, як закінчиться війна.
Після перемоги над Росією ми будемо символічно важливі для ЄС, тож Україна стане членом обєднання. Це може статися значно швидше, ніж до 2030 року.
Про це в ефірі телемарафону сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.
Сьогодні Україна вийшла на конкретні переговори щодо вступу. Це проходили всі країни: в когось це було 2 роки, в когось було 3, в когось 8 років.
"Щодо України тут є пряма залежність: виграємо війну, достатньо швидко пройдуть переговори і ми вже навіть не зчуємося, як будемо членами Європейського союзу. Тому що ми будемо символічно важливими саме для Європейського союзу", – наголосив Подоляк.
На його думку, Україна зможе вступити до ЄС набагато раніше, ніж до 2030 року.
"Тут питання в тому, що все залежить від того, як швидко Росія перестане в такому вигляді існувати", – підсумував Подоляк.
Нагадаємо, Євросоюз офіційно почав переговори з Україною та Молдовою про вступ. Одразу дві урочисті події – міжурядові конференції – пройшли напередодні у Люксембурзі. Обидві країни розраховують приєднатися до ЄС до 2030 року. Однак досяжність цієї мети визначать як реформи в Києві та Кишиневі, так і готовність самого Євросоюзу прийняти нових членів.
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