“Караван лає – собака іде”: найкумедніші "перли" нардепа Тищенка — огляд

“Коля Котлета”, як звуть народного депутата в народі, у суді вимахував депутатським посвідченням і назвав лише одну-єдину, але дуже незвичайну причину, за якої згоден скласти мандат.

У той час, коли народному депутатові Миколі Тищенку суд обирав міру запобіжного заходу, народний обранець потішав публіку своїми “перлами”. Його фраза “Караван лає – собака іде!” стала новим мемом у соцмережах. Також нардеп заявив, що в Таїланд не їздив, а гроші, які знайшли у нього під час обшуків, треба йому повернути, бо він, буцімто, не буде мати за що жити. Вертівся Тищенко в суді, як вуж на сковорідці, створив купу новеньких мемів, а ще розповів, коли таки складе мандат, як того вимагають українці.

Про всі ці перипетії розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

У суді Микола Тищенко знову відзначився так, що гуде весь інтернет. Зокрема, він пафосно пригадував усі свої регалії та заслуги. А ще “Коля Котлета”, як його звуть в народі, у суді вимахував депутатським посвідченням і назвав лише одну-єдину, але дуже незвичайну причину, за якої згоден скласти мандат, як того вимагають українці після всіх його численних скандалів.

Також Тищенко запевняв, що на першому місці у нього ЗСУ, але дуже дивно говорив про побиття військового у Дніпрі.

Та й з приводу участі у бійках нардеп, був м’яко кажучи, не зовсім чесним, забувши про сутички у Раді, які в нього були і 2021 і 2023 року.

Здивував нардеп також своїми “знаннями” про Верховну Раду і продемонстрував "математичні здібності", заявивши, що в українському парламенті засідає 451 людина.

Згідно з Конституцією, у Верховній Раді має бути 450 народних депутатів. І так було до 2014 року. Однак після окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей число нардепів скоротилося, а от 451 нардепа в українському парламенті не було ніколи, тож із математикою у Тищенка так собі.

До речі, жарти щодо своєї персони Тищенко називає хейтом і булінгом. Тож просить його не ображати. А ще він натякає, що таких, як він, треба цінувати, бо в наступний парламент ніхто не піде.

Відразу після суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під домашнім арештом, Микола Тищенко пішов посидіти у київський ресторан. Виявилося, що для нардепа не вистачило браслета. Насправді згідно з законом, браслет мають причепити протягом 24 годин, тобто порушення немає, але ситуація незвичайна.

Слідство у справі проти Миколи Тищенка триває, тож мабуть в соцмережах ще буде про що поговорити. Та головне у цій ситуації, аби люди не забули про Миколу Тищенка до тих пір, поки суд не призначить справедливе покарання за скоєне. Дуже не хотілося би ловити нардепа десь у Таїланді на “зустрічі з виборцями”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "КАРАВАН ЛАЄ – СОБАКА ІДЕ!" Коля Тищенко розірвав усі соцмережі! НАЙСМІШНІШІ ПЕРЛИ!"

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко в залі суду, де відбувалося обрання йому запобіжного заходу, розповів свою версію подій у Дніпрі. Нардеп заявив, що до нього підійшли “троє хлопців з коляскою” та почали ображати.

Тищенко після суду пішов святкувати в ресторан – соцмережі

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