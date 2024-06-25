Коли Україна може вступити до ЄС: єврокомісар вразив термінами

Наступна Єврокомісія буде "комісією розширення", але якій саме державі запропонують членство в Європейському Союзі ще до закінчення мандату ЄК у 2029 році, залежить від виконання країнами-кандидатками всіх необхідних критеріїв для вступу. Таку заяву зробив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї у вівторок, 25 червня, на пресконференції після першої міжурядової конференції у Люксембурзі, де офіційно розпочалися перемовини щодо вступу України до ЄС.

Про це пише Interfax-Україна.

Варгеї нагадав, що 27-28 червня відбудеться засідання Європейської ради. На думку єврокомісара, саме лідери ЄС мають "вирішити, що наступна комісія має бути комісією з розширення". Це означає, що до кінця терміну дії мандата наступної комісії до складу Європейського Союзу мають увійти нові члени.

"Закінченням мандата наступної комісії має стати 31 жовтня 2029 року... Коли лідери обговорюють такі стратегічні рішення, вони застосовують цілісний підхід і відкривають двері для всіх, хто буде тоді готовий. Тому не забувайте, що йдеться не про те, що Європейський Союз вказує терміни, коли можна приєднатися, а про те, що якщо ці країни готові приєднатися, на той час Європейський Союз зможе прийняти їх", – пояснив Варгеї.

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Він підкреслив, що для вступу до ЄС кандидатам доведеться виконати умови.

"Чи станеться це 2027 року, коли країна, яку розглядають, виконає умови, чи пізніше, багато в чому залежить від показників країни", – додав єврокомісар.

Водночас міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, яка головує в ЄС, зазначила, що "у геостратегічних інтересах" Євросоюзу прийняти до свого складу як повноправних членів Україну, Молдову "і, можливо, в майбутньому Чорногорію".

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів про вступ України до ЄС. За її словами, народи України та Молдови продемонстрували "непохитну відданість" приєднанню до Євросоюзу.

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