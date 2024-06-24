Вступ України до ЄС: Кулеба назвав дату початку переговорів

Дмитро Кулеба закликав союзників пришвидшити постачання військової допомоги, зокрема засоби ППО, а також розширити виробництво оборонної промисловості.
Перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу розпочнуться вже у вівторок, 25 червня.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі X.
За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, 24 червня він мав виступ перед Радою ЄС із закордонних справ.
"Я подякував 27 країнам-членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", – запевнив очільник МЗС.
Під час своєї промови Кулеба наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС для того, аби надалі придушувати військову економіку президента РФ Володимира Путіна. Також міністр відзначив останні кроки Європейського Союзу щодо використання заморожених активів РФ в інтересах України.
Крім того, дипломат закликав союзників пришвидшити постачання військової допомоги, зокрема засоби ППО, а також розширити виробництво оборонної промисловості.
"Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", – зауважив Кулеба.
Нагадаємо, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина зробила гучну заяву про початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу та перший етап.
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