Буданов розповів, чому Путін не оголошує мобілізацію в РФ

Керівник ГУР заявив, що "одна людина підірвала систему світової безпеки", яка склалася після Другої світової війни.

Російський диктатор Володимир Путін боїться негативного сприйняття в російському соціумі, для нього важлива внутрішня стабільність. Це одна з причин, чому в РФ досі не оголосили мобілізації.

Про це заявив очільник українського ГУР Кирило Буданов під час онлайн-лекції в Школв управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету

"Для Путіна найбільш важливо - це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, питання роботи з соціумом, контролю мас вони витрачають все, що тільки можливо уявити - не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації", - наголосив він.

З його слів, для подолання руйнівного ефекту пропаганди всередині Російської Федерації необхідний форс-мажор, або тривала робота, яка принесене результат через десятиліття.

"Тут неможливий ані корейський, ані молдовський, ані німецький сценарії — усе це не спрацює. Тут має поставитись крапка один раз і назавжди", - заявив Буданов.

Головний український розвідник також висловив думки про нинішній світовий порядок, виклики і загрози для глобальної безпеки. З його слів, "нині є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни". Він зауважив, що війна Росії проти України - "яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки".

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Південній Кореї за те, якщо Сеул Сеул надасть Україні летальну зброю. Якщо це станеться, наголошує "фюрер", - це буде "дуже великою помилкою".

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