Де в Україні будуть грози, град і шквали: прогноз погоди на 22 червня

В регіонах буде спекотно.

У суботу, 22 червня, на території України пануватиме тепла та навіть спекотна погода. Втім, у деяких областях оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні - мінлива хмарність. Майже на території всієї країни опадів не буде. Лише в західних областях - дощі, грози, град та шквали 17-22 м/с.

Температура повітря вночі в Україні становитиме 13-18° тепла. Вдень повітря прогріється до +25-30°. На Закарпатті та Прикарпатті місцями стовпчики термометрів покажуть 32-34° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 22 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

У суботу негода не омине західні області. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"22 червня у другій половині дня у західних областях грози. В окремих районах - град та шквали 17-22 м/с. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть значні дощі", - повідомили синоптики.

Штормове попередження на 22 червня.

Погода в Києві

В столиці та області - мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Швидкість південного вітру - 5-10 м/с.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +15-17°, а вдень - +27-29°. На Київщині вночі синоптики обіцяють 13-18° тепла, а вдень - 25-30° тепла.

Як повідомлялося, на вихідні, 22-23 червня, в Україні буде спека, але місцями дощі та грози. Температура повітря підійметься до +33 °С.

Читайте також: