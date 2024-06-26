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У ЗСУ назвали пріоритетний напрямок на фронті для Путіна

У ЗСУ назвали пріоритетний напрямок на фронті для Путіна

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Окупанти намагаються окупувати Донеччину.

Донецький напрямок залишається пріоритетним для армії Російської Федерації. Наразі складна ситуація у напрямку Часового Яру.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

З його слів, також українським військовим доводиться вести бої в складних умовах в сторону Вугледара та Покровська. Адже загарбники намагаються усіма силами вийти на адмінкордони Донеччини. 

"Путін все-таки сподівається, що російські війська зможуть зайняти Донецьку область. Таким чином він зможе окреслити хоча б якусь функціональність цієї їхньої "СВО" - а-ля досягнутої однієї з цілей. Це б давало йому можливість робити паузи у війні чи виходити на переговорні процеси", - висловився військовий. 

Аби втілити бажане в життя, перед російськими військами стоїть завдання максимально агресивно атакувати, щоб прорвати українську оборону, каже Тимочко. З його слів, російський диктатор прагне стати суб'єктом переговорів на другому Глобальному саміті миру, переконаний військовий.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголошує на тому, що існує загроза для Торецька на Донеччині. Окупаційні війська Росії продовжують нарощувати темпи наступальних дій і намагаються вирівняти лінію наступу в цій області. 

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