Загроза для Торецька: експерт пояснив, навіщо РФ потрібне це місто на Донеччині

Окупаційні війська Росії продовжують нарощувати темпи наступальних дій і намагаються вирівняти лінію наступу на Донеччині. Окупанти, зокрема атакують з флангів, щоб блокувати українську логістику. Через це збільшилася загроза для міста Торецьк.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Окупанти зайшли до Шумів, а цей населений пункт, який в принципі зараз розташований у низині до наших позицій. Відповідно панівні висоти контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога та не дати йому просуватися", - каже експерт.

Він додав, що на цей напрямок можна було б перекинути додаткові українські сили, і до того ж у Сил оборони покращилася ситуація з постачанням боєприпасів від західних партнерів.

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"Тому думаю, що будуть сконцентровані наші сили на тому, щоб завдавати окупантам максимальних втрат, сповільнювати темпи їх операцій з метою не дати їм зайти до Торецька або просунутися далі. Але тут уже тільки бойові дії покажуть як ситуація складеться", - пояснив експерт.

Олександр Мусієнко не виключає, що через активізацію ЗС РФ в районі Торецька буде загроза для Кліщіївки. Росіяни прагнуть розвивати флангові атаки довкола населеного пункту.

"Тому, що з північного флангу російські війська наступають на Кліщіївку. Думаю, що вони так само будуть прагнути з південного флангу розвивати наступ в бік Кліщіївки. Але тільки з півдня з метою витіснення нашого угрупування з цього населеного пункту й вирівнювання фронту в районі Часового Яру і так само з метою просунутися в районі Торецька. Тобто це на сьогодні операція флангова", - зауважує Мусієнко.

Експерт зазначив, що практично всюди російські окупанти у своєму наступі діють за класичною схемою – флангові атаки, намагання взяти в напівоточення або в оточення підрозділи Сил оборони, вирівнювати лінію фронту і блокувати логістику.

Нагадаємо, видання The Times писало, що через посилення наступу РФ на Донеччині Курахове та Покровськ можуть повторити долю Авдіївки та Бахмута.

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