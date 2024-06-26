Окупанти з "Граду" обстріляли Чернігівщину – є руйнування

Окупаційні війська Росії вранці 26 червня з "Граду" обстріляли Чернігівський район. Внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Пошкоджено житлові будинки. Люди, на щастя, не постраждали. Росія – терорист!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ вивела ракетоносії до Чорного і Азовського морів – скільки "Калібрів" на бортах.

Читайте також провідні новини дня: