Окупанти з "Граду" обстріляли Чернігівщину – є руйнування

Росіяни атакували Чернігівську область.
Окупаційні війська Росії вранці 26 червня з "Граду" обстріляли Чернігівський район. Внаслідок атаки є пошкодження.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Пошкоджено житлові будинки. Люди, на щастя, не постраждали. Росія – терорист!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, РФ вивела ракетоносії до Чорного і Азовського морів – скільки "Калібрів" на бортах.
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