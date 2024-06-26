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Рецепт кабачкових млинців на молоці

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
129 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
278
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт кабачкових млинців на молоці

Кабачкові млинці на молоці / Фото: Credits

Приготуйте незвичайні корисні, апетитні млинці, до складу тіста яких входить кабачкове пюре. Подавайте їх у теплому вигляді зі сметаною або часниково-сметанним соусом.

Вам знадобиться кілька молодих кабачків і прості інгредієнти, які є в холодильнику кожної господині.

Інгредієнти

кабачки молоді
600 г
борошно пшеничне
200 г
молоко
200 г
яйця курячі
3 шт.
сіль
часник
2 зубки
кріп свіжий
олія
2 ст. л.
  1. Яйця злегка збийте віничком. Додайте молоко, сіль, борошно і ще раз збийте віничком.
  2. Кріп промийте і дрібно наріжте.
  3. Часник очистьте та вичавіть через прес.
  4. Кабачки промийте та обсушіть. Натріть на великій тертці та перебийте занурювальним блендером до однорідної консистенції. Викладіть до миски.
  5. З'єднайте кабачки, тісто, кріп, часник, влийте олію. Перемішайте.
  6. Розігрійте сковороду і змастіть її перед випіканням першого млинця олією. Ополоником наливайте кабачкове тісто і коловими рухами рівномірно розподіляйте його дном сковорідки. Обсмажте всі млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

  • Млинці можна нафарширувати несолодкою начинкою.

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