Рецепт кабачкових млинців на молоці

Приготуйте незвичайні корисні, апетитні млинці, до складу тіста яких входить кабачкове пюре. Подавайте їх у теплому вигляді зі сметаною або часниково-сметанним соусом.
Вам знадобиться кілька молодих кабачків і прості інгредієнти, які є в холодильнику кожної господині.
Інгредієнти
- кабачки молоді
- 600 г
- борошно пшеничне
- 200 г
- молоко
- 200 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- сіль
- часник
- 2 зубки
- кріп свіжий
- олія
- 2 ст. л.
- Яйця злегка збийте віничком. Додайте молоко, сіль, борошно і ще раз збийте віничком.
- Кріп промийте і дрібно наріжте.
- Часник очистьте та вичавіть через прес.
- Кабачки промийте та обсушіть. Натріть на великій тертці та перебийте занурювальним блендером до однорідної консистенції. Викладіть до миски.
- З'єднайте кабачки, тісто, кріп, часник, влийте олію. Перемішайте.
- Розігрійте сковороду і змастіть її перед випіканням першого млинця олією. Ополоником наливайте кабачкове тісто і коловими рухами рівномірно розподіляйте його дном сковорідки. Обсмажте всі млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.
Поради:
- Млинці можна нафарширувати несолодкою начинкою.
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