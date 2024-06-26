Чоловік отримав iPhone без камери – за цим стоїть дивовижна причина (фото)

Користувач заявив, що йому подарували iPhone без камери з дуже дивовижної причини.

Про це пише Mirror.

У Мережі з'явилася фотографія цього пристрою, на якій чоловік демонструє його гладку чорну задню панель без камери. "Айфон без камери, виданий моєму приятелеві, який працює на атомній електростанції", - анонімно написав він на Reddit. "Камери заборонені".

Не дивно, що незабаром це спричинило незліченну кількість коментарів на платформі, і багато користувачів не могли зрозуміти, що це за дивний телефон. Один юзер написав: "Він схожий на гігантський iPod", а інші підтримали його: "Уявіть собі, що ваш телефон не хитається на столі", і: "Нам потрібно зробити такі для підлітків".

Однак інші працівники атомної електростанції припустили, що цей пристрій був незвичайним, оскільки їм дозволили користуватися звичайними iPhone на їхніх робочих місцях. Один з них сказав: "Я працював на атомній електростанції – у мене був телефон з камерою. У всіх були телефони з камерою". Інший також додав: "Це дивно, я працюю на атомній станції, і немає жодних обмежень на фотографії, окрім інформації про фізичну безпеку".

Хоч це і дивно, але це не перший випадок, коли установи використовують телефони без камери заради безпеки. 2012 року компанія Blackberry випустила телефон без камери Curve 9360 для військової служби Сінгапуру, повідомляє Tech In Asia. Пристрій був спеціально розроблений для запобігання витоку конфіденційної інформації у вигляді зображень чи відео, дозволяючи при цьому користуватися соціальними мережами.

Два роки тому інший редактор Reddit знайшов ще один iPhone без камери на продаж у магазині, хоча, здавалося б, Apple не продає публічно пристрої, які мають такий вигляд.

Виявляється, сінгапурська фірма NonCam є однією з компаній, які продають безкамерні пристрої та комплекти для їхнього переобладнання. Вона постачає цю продукцію по всьому світу, а також обслуговує охоронні організації.

На своєму сайті представник компанії пояснює: "Як і ви, ми звикли бути групою людей, які працюють в місцях, де ми не можемо використовувати наші iPhone. Ми втрачали все – від WhatsApp до Facebook та інших декількох мільйонів застосунків. Одного чудового дня один із нас вирішив, що з нас досить цієї нісенітниці, і обдзвонив усі відомі нам заводи в Китаї, які виробляють деталі для iPhone 4".

Нагадаємо, бізнесмен вимагає від Apple понад 250 млн гривень за те, що дружина дізналася про його зради. Вона виявила "видалені" повідомлення, надіслані повіям.

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