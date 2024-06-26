5 типів чоловіків, від яких треба тікати: з ними щастя не буде

Щоб побудувати міцні стосунки, треба навчитися розбиратися в людях, щоб відслідковувати всі "підводні рифи".
Розповідаємо, від яких чоловіків краще триматися якомога далі, бо стосунки з ними не принесуть щастя.
П’ять типів чоловіків, від яких треба триматися якнайдалі
- Колекціонер. Цей чоловік завжди надаватиме своїй зовнішності великого значення. Він уміє гарно говорити, робити компліменти, прекрасно розбирається в жіночій психології, тому добре на цьому грає. У таких чоловіків часто закохуються жінки, які схильні до самопожертви, у них десятки контактів. Тому від них варто тікати стрімголов, щоб не потрапити на гачок.
- Маніпулятор. Цей чоловік зникає після першого ж побачення, може навіть відвертатися під час зустрічі, наче нічого й не було. Він то зникає, то знову з’являється, робить компліменти, а потім обпалює словами критики. З таким чоловіком жінка завжди почуватиметься, як у пастці, і буде нещасною.
- Тиран. Такий чоловік може бути сильним і владним, на початку стосунків він дбатиме й захищатиме жінку. Потім він поступово звузить коло її спілкування та інтересів настільки, що у жінки не залишиться ні роботи, ні друзів, ні власних захоплень. Такий чоловік ніколи не зробить жінку щасливою, а от нещасною – запросто.
- Невдаха. Це швидше про характер, ніж про рівень доходу. Такий чоловік навіть не намагається в чомусь реалізуватися чи чогось досягти. Якщо у нього немає грошей, він критикуватиме всіх жінок за те, що їм треба у стосунках лише гроші. А сам завжди заздритиме чужим успіхам і ненавидітиме інших.
- Проблемний. У нього ні з ким не складаються стосунки, бо всі жінки погані. Йому може бути далеко за сорок, а особистого життя так і немає. Такий чоловік постійно з’ясовуватиме стосунки, ревнуватиме та зчинятиме сварки. Від нього треба тікати якнайшвидше і якнайдалі, бо з ним неможливо нормально спілкуватися, не те що будувати довготривалі взаємини.
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