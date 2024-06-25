Як впливає на нашу долю остання цифра дати народження і що вона означає

Езотерики говорять, що остання цифра дати народження – не випадкова, і наша душа сама її вибирає.

Розповідаємо, що означає остання цифра дати народження, посилаючись на ресурс «Клубер».

Остання цифра року народження 8 або 9 – стихія землі

Люди, народжені під стихією землі, стабільні та мають сильну внутрішню опору. Вони надійні друзі та партнери, на них завжди можна покластися, здатні вирішити будь-яку проблему. Про таких людей говорять, що на них світ тримається. Хоча вони дещо стримані у проявах своїх емоцій, свої почуття та відданість звикли доводити добрими справами і допомогою. Це люди-контролери, які не схильні до ризиків та жодних авантюр.

Якщо у даті народження остання цифра 8 чи 9, людина приречена на успіх, адже наділена інтуїцією та гострим розумом, вміє заробляти гроші й розумно їх витрачати.

Остання цифра року народження 6 або 7 – стихія вогню

Це пристрасні натури, які відкриті до всього нового і не терплять рутини. Люди вогню мають лідерські навички, дуже енергійні та вміють легко налагоджувати контакти з іншими. З них виходять відмінні керівники, вони азартні, люблять конкуренцію та ризики. Енергія вогню наділяє таких людей привабливістю, рішучістю та нестримністю. Вони абсолютно не зносять рутини, тому завжди перебувають у постійному русі.

Представники стихії вогню доброзичливі й турботливі, для них дуже важливо, щоб у близьких людей все було добре. Хоча самі можуть бути егоїстичними й досить часто страждають від браку терпіння.

Остання цифра року народження 4 або 5 – стихія дерева

Люди стихії дерева мають неабиякий вплив на інших, вони добре вміють переконувати у своїй правоті. Це дуже креативні, працьовиті та наполегливі особистості. Вони вірні друзі, зовсім позбавлені егоїзму, прекрасні командні гравці. Люди стихії дерева можуть брати на себе багато зобов’язань, від чого самі часто втомлюються.

Остання цифра року народження 2 або 3 – стихія води

Представники стихії води магнетичні та привабливі, дуже розумні й комунікабельні. У них добре розвинена інтуїція, яка допомагає їм виходити з найскладніших життєвих ситуацій. Ці люди часто мають не одну професію, володіють кількома мовами, вони природжені дипломати. З них виходять прекрасні керівники, адже вони здатні швидко зорієнтуватися і знайти вихід із будь-якої ситуації.

Останні цифри року народження 0 або 1 – стихія повітря

Люди стихії повітря дуже стримані, владні та сильні. Вони завжди відстоюють свою точку зору, проте не порушують чужих особистісних кордонів. Люди повітря мають надзвичайно гострий розум, прекрасно аналізують інформацію, наділені рішучістю та амбіціями. Вони знають, чого хочуть від життя, і чітко слідують своїй меті. Жодні перешкоди та невдачі не здатні їх зупинити, їхній непохитності можна лише позаздрити.

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