Тищенко – у центрі скандалу: чому поїздка нардепа до Дніпра обернулася врученням підозри та обшуками

Микола Тищенко потрапив в поле зору правоохоронців після побиття його охоронцями ексвійськового у Дніпрі.

Народний депутат Микола Тищенко втрапив у скандал, який згодом обернувся для нього врученням підозри. Так, його охоронці у Дніпрі напали на колишнього військового Дмитра Павлова. Ці відео облетіли Мережу і викликали бурю гніву в українців.

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про справу Миколи Тищенка.

З чого розпочався скандал

У Дніпрі 20 червня сталася бійка між ексвійськовим Дмитром Павловим, який гуляв з новонародженою дитиною і дружиною та охоронцями народного депутата Миколи Тищенка.

Як видно на опублікованих у місцевих пабліках кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстко скрутили чоловіка. На одному з наступних відео там з’явився і нардеп Тищенко.

Після розголосу події Микола Тищенко заявив, що приїхав до Дніпра нібито перевірити інформацію про діяльність "ботоферм" та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців.

На відео, яке згодом записав народний депутат, він розповідає про "припинення роботи чотирьох ботоферм, в яких працювали близько 300 людей". За його словами, всі вони були затримані, з ними працює поліція. Тищенко також заявив, що військовий Дмитро Павлов нібито чинив спротив, й мовляв, через це конфлікт переріс у затримання.

Він заявив, що військовий "є начальником безпеки ботоферми" й "разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського". Водночас Тищенко не відповів, хто ті люди, які були із ним. Мовляв, в нього "немає охорони".

Дмитро Павлов – колишній військовий. Чоловік воював у спецпідрозділі Kraken Головного управління розвідки МО. У Kraken підтвердили цю інформацію. Та наголосили на необхідності реального встановлення справедливості.

Під час приїзду до Дніпра нардепа Тищенка стався інцидент із бійкою

На скандал із Тищенком відреагував Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на побиття охоронцями нардепа Тищенка колишнього бійця "Кракена". Він назвав поведінку народного депутата – "абсолютно ганебною".

Єрмак також підтвердив, що знає Тищенка давно і що дійсно хрестив його сина.

"Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - наголосив Єрмак.

Під роздачу потрапила і "свита" Тищенка

Так, за результатами службового розслідування звільнили співробітника Київської поліції Богдана Писаренка, який був поруч з народним депутатом Миколою Тищенком у Дніпрі під час нападу на колишнього військового.

Крім того, на відео впізнали ще одного фігуранта скандалу – чоловік, який намагався закрити своє обличчя балаклавою, може бути депутатом від ОПЗЖ Сергієм Савченком.

Миколі Тищенку повідомлено про підозру

У Державному бюро розслідувань 25 червня заявили, що депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

"Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", - наголосили в бюро.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Народного депутата підозрюють у незаконному позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Підозра Тищенку може бути не одна

У ДБР не виключають інших фактів і додаткових кримінальних проваджень у справі скандального нардепа. Як повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян обшуки також провели у його помічниці Евеліни Андрієвської.

До слова, Андрієвська, за даними ЗМІ, під час боїв та окупації Донеччини Росією, ще жила у Донецьку та готувалася до вступу в університет.

Дівчина супроводжувала Миколу Тищенка у поїздці до Дніпра.

У помешканні Тищенка провели обшук

Окрім вручення підозри, працівник Державного бюро розслідувань провели обшук у помешканні нардепа Миколи Тищенка.

Правоохоронці, зокрема виявили стоси іноземної валюти та швейцарський годинник Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, ціна якого стартує від близько 50 тисяч євро.

Обшуки у Тищенка / Фото: Державне бюро розслідувань

Обшуки у Тищенка / Фото: Державне бюро розслідувань

Рожева коробка із готівкою

На фотографії, яку опублікувала пресслужба ДБР, видно співробітника правоохоронного органу та Тищенка, який в руках тримає пачку іноземної готівки, яку дістав із рожевої коробки.

Депутатка Київської міської ради 9 скликання від "Голосу", адвокатка Зоя Ярош на сторінці у фейсбук прокоментувала: "Продовжуємо екскурс по коробках для зберігання кешу. Ось гарна. От прямо от кутюр. Чи од купюр. Щось таке, да".

Тищенко під час обшуків розбив свій телефон

До Мережі також потрапило відео, де Микола Тищенко розбив свій телефон у присутності правоохоронців під час обшуків.

"Обшуки в народного депутата Миколи Тищенка, який не бажаючи віддати речовий доказ, розбиває свій телефон", - написав журналіст Костянтин Андріюк.

Правоохоронці проведуть експертизу розбитого телефону, щоб отримати інформацію, яка може допомогти слідству.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків

Тищенку не "світить" суворе покарання – ексміністр

Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко переконаний, що Миколі Тищенку не загрожує суворе покарання. Бо за його словами, нардеп, зокрема раніше задекларував свої статки.

"Вся Коліна готівка, люксові годинники – раніше задекларовані і будуть швидко (але дуже тихо) повернуті їх власнику. Статті про «незаконне збагачення», «зловживання владою», корупційних статей в підозрі немає. Підозра в «незаконному утриманні та позбавлення волі» виглядає просто смішно… у Колі буде все в порядку", - пояснив ексміністр Павло Розенко.

Розенко також показав скриншот з декларації Тищенка, зокрема перелік дороговартісних годинників, які має нардеп.

Перелік годинників з декларації Тищенка / Фото: скриншот

Цікава заява Тищенка напередодні скандалу у Дніпрі

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що Микола Тищенко був єдиним нардепом, хто відкрито став на захист генпрокурора Андрія Костіна після скандалу з його заступником Дмитром Вербицьким.

"Цікавий момент. Він (Тищенко – Ред.) вчора єдиний, хто прямо відкрито встав на захист Генпрокурора та Вербицького. Вийшло правда, мʼяко говорячи, так собі, але як ви думаєте, чи бувають такі співпадіння? Цікаво, така любов до прокурора автоматично гарантує безкарність?", – зазначив Железняк.

Також Ярослав Железняк опублікував стенограму виступу Тищенка у Раді, де той заявляє, що "не розуміє, чому у такий складний для держави час нападають на генпрокурора".

"Це штучне створення конфлікту на сміх нашому ворогу – Росії. І сьогодні атакувати генпрокурора у такий складний час – це ганьба", – заявив Тищенко.

Чи можуть забрати мандат у Тищенка

Як пояснив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, Микола Тищенко є позафракційним депутатом, його раніше виключили з фракції партії "Слуга народу".

Також представник монобільшості зазначив, що Тищенко – мажоритарний депутат, тож складання мандату – це "питання його і його виборців".

"Він це рішення може ухвалити самостійно виключно в рамках чинного законодавства", - пояснив Качура.

Жорін запросив Тищенка "на фронт"

Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін запросив нардепів, зокрема одіозного Миколу Тищенка, чиї охоронці напередодні побили військового у Дніпрі, та "любителів військового одягу" у підрозділ.

"Охоронці Колі Тищенка та інших "дуже важливих" персон, псевдовійськові на ЛГБТшних парадах, нардепи, які не мають жодного відношення до армії - всі натягують на себе військову форму", - вважає військовий.

Жорін наголосив, що подібні вчинки людей у військовій формі "дискредитують військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну".

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