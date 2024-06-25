Підозра Тищенку: що знайшли у нардепа під час обшуків – фото

Миколі Тищенку повідомлено про підозру через побиття військового у Дніпрі.
Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
Так, 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.
Окрім вручення підозри, у помешканні народного депутата провели обшук.
Правоохоронці, зокрема виявили стоси іноземної валюти та швейцарський годинник Audemars Piguet Royal Oak Chronograph ціна якого стартує від близько 50 тисяч євро.
Нагадаємо, поліцейського, який допомагав охороні Тищенка у нападі на військового у Дніпрі, звільнили.
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