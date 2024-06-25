Підозра Тищенку: що знайшли у нардепа під час обшуків – фото

Миколі Тищенку повідомлено про підозру через побиття військового у Дніпрі.

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Так, 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

Окрім вручення підозри, у помешканні народного депутата провели обшук.

Правоохоронці, зокрема виявили стоси іноземної валюти та швейцарський годинник Audemars Piguet Royal Oak Chronograph ціна якого стартує від близько 50 тисяч євро.

У помешканні Миколи Тищенка провели обшук / Фото: Державне бюро розслідувань

У помешканні Миколи Тищенка провели обшук / Фото: Державне бюро розслідувань

У помешканні Миколи Тищенка провели обшук / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, поліцейського, який допомагав охороні Тищенка у нападі на військового у Дніпрі, звільнили.

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