Нардепу Тищенку повідомлено про підозру через події у Дніпрі

Народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого", - йдеться у повідомленні.

зазначається, що 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого - колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

"Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", - наголосили в бюро.

Тим часом в Офісом генпрокурора наголошують, що погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях. Наразі тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.